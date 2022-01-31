Английские клубы интересуются Кюрзава

«Ньюкасл» и «Вест Хэм» проявляют интерес к левому защитнику «ПСЖ» Левену Кюрзава. Оба клуба не прочь подписать футболиста к себе в команду. Сам же Кюрзава также не против сменить клубную прописку, так как не получает много игрового времени.

29-летний футболист, который появился всего один раз в этом сезоне и хочет уйти из клуба, несмотря на продления соглашения до 2024 года, постоянно был связан с переездами этой зимой, в частности, он контактировал с «Челси», об этом сообщает Foot Mercato.

«Аристократы» в конце концов решили не подписывать бывшего игрока «Монако». В связи с этим «Ньюкасл» и «Вест Хэм» теперь стали потенциальными вариантами продолжения карьеры для Кюрзава.