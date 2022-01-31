«Манчестер Юнайтед» интересуется Биссума

Бывший полузащитник «Лилля» Ив Биссума, ныне выступающий за «Брайтон», вызывает интерес со стороны других команд Премьер-лиги, в числе которых находится и «Манчестер Юнайтед». Главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник высоко ценит качества футболиста и хотел бы видеть его в своей команде, об этом сообщает футбольный журналист Фабрис Хоукинс.

Интерес также проявляют «Астон Вилла» и «Тоттенхэм Хотспур». Нынешний клуб 25-летнего футболиста запрашивает за трансфер игрока не менее 45 миллионов евро.

Полузащитник, который в этом месяце выступал за сборную Мали на Кубке африканских наций и был выбит из турнира Экваториальной Гвинеей в 1/8 финала, стал предметом интенсивных дискуссий в последние дни трансферного окна.