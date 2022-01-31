Мы уже сообщали о том, что «Вильярреал» положил глаз на аргентинского полузащитника «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо. Спустя несколько часов после того, как появились первые сведения о гипотетическом соглашении, оно подтвердилось. Ло Чельсо переходит в стан «желтой субмарины» до конца сезона на правах аренды, однако подробности соглашения со «шпорами» пресс-служба «Вильярреала» не приводит.

Это станет для 26-летнего аргентинца возвращением в испанский чемпионат, ведь ранее он выступал там в составе «Бетиса». К «Тоттенхэму» футболист присоединился в январе 2020 года. В текущем сезоне на его счету девять матчей в составе «шпор», но без забитых голов.