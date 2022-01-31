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​Дембеле переходит в «Челси» - источник слухи

31 Января 2022 • 19:47 Комментировать (1)

Усман Дембеле в ближайшие часы может стать игроком «Челси». Об этом рассказывает ABC со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией. Вероятность того, что Дембеле станет игроком лондонской команды, оценивается в 99%. Контракт француза с «пенсионерами» будет рассчитан до конца июня 2026 года.

Усмана Дембеле больше нет в спортивном проекте «Барселоны» после подписания клубом контракта с Адама Траоре. Ранее директор «сине-гранатовых» Матеу Алемани заявлял, что Дембеле должен как можно скорее найти себе новый клуб из-за нежелания продлевать контракт.

Стоит сказать, что Усман Дембеле уже играл под руководством Томаса Тухеля в дортмундской «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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fireland
31 Января 2022 в 20:08
No God! No God please, no! No! Nooooo!
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