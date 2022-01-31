Обамеянг возвращается в Лондон после срыва трансфера в «Барселону»

Нападающего «Арсенала» и сборной Габона Пьера-Эмерика Обамеянга не будет в «Барселоне». Ключевым фактором разногласий стала зарплата футболиста. Из-за сложного финансового положения каталонского клуба не получилось удовлетворить аппетиты кошелька Обамеянга.

Габонец, у которого в последнее время не всё идёт по плану, вынужден продолжить искать решение возникших проблем в Лондоне. Среди острых углов конфликт с главным тренером Микелем Артетой и проблемы с сердцем, возникшие после перенесённого коронавируса.

The Atletic добавил, что поводом для поездки в Барселону якобы стала семейная поездка.

В первой части сезона Обамеянг сыграл за «канониров» 15 матчей, в которых смог 7 раз забить и 2 раза отдать голевой пас.