«Ювентус» через свой официальный сайт объявил об уходе из клуба Деяна Кулушевски и Родриго Бентанкура. Оба футболиста переходят в «Тоттенхэм».

«Старая синьора» поблагодарила Кулушевски и Бентанкура за проведённое в клубе время и пожелала успехов.

21-летний Деян Кулушевски выступает на позиции вингера, а 24-летний Родриго Бентанкур – на позиции центрального полузащитника.

«Тоттенхэм» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Антонио Конте проведёт 5 февраля. В четвёртом раунде национального кубка «шпоры» сыграют против «Брайтона».