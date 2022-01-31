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​«Ювентус» объявил об уходе Кулушевски и Бентанкура в «Тоттенхэм» официально

31 Января 2022 • 19:32 Комментировать (1)

«Ювентус» через свой официальный сайт объявил об уходе из клуба Деяна Кулушевски и Родриго Бентанкура. Оба футболиста переходят в «Тоттенхэм».

«Старая синьора» поблагодарила Кулушевски и Бентанкура за проведённое в клубе время и пожелала успехов.

21-летний Деян Кулушевски выступает на позиции вингера, а 24-летний Родриго Бентанкур – на позиции центрального полузащитника.

«Тоттенхэм» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Антонио Конте проведёт 5 февраля. В четвёртом раунде национального кубка «шпоры» сыграют против «Брайтона».

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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BESTJuventus21
31 Января 2022 в 19:40
спасибо шпорам за 70 миллионов, как раз на Влаховича)))
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