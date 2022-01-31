Полиции нужно больше времени для допросов Гринвуда

20-летний футболист «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд остаётся под стражей. Полиция продолжает допросы 20-летнего нападающего, и английским стражам порядка требуется больше времени на допросы, чем ожидалось ранее. Детективы продолжают аккуратно подходить к делу, и такая методика требует более долгой фокусировки и переговоров.

Таким образом, Мэйсон Гринвуд остаётся недоступным для своего клуба. «Красные дьяволы», в свою очередь заявили, что игрок не вернётся к тренировкам и матчам до окончательного закрытия дела.

Напомним, что Мэйсон Гринвуд арестован по обвинению в изнасиловании и избиении от своей девушки. В связи с этим, «Манчестер Юнайтед» убрал все товары из фан-шопа, связанные с 20-летним нападающим. Лидеры команды отписались от Гринвуда в соцсетях. От самого игрока комментариев не следовало.