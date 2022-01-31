Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Полиции нужно больше времени для допросов Гринвуда

31 Января 2022 • 19:28 Комментировать

20-летний футболист «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд остаётся под стражей. Полиция продолжает допросы 20-летнего нападающего, и английским стражам порядка требуется больше времени на допросы, чем ожидалось ранее. Детективы продолжают аккуратно подходить к делу, и такая методика требует более долгой фокусировки и переговоров.

Таким образом, Мэйсон Гринвуд остаётся недоступным для своего клуба. «Красные дьяволы», в свою очередь заявили, что игрок не вернётся к тренировкам и матчам до окончательного закрытия дела.

Напомним, что Мэйсон Гринвуд арестован по обвинению в изнасиловании и избиении от своей девушки. В связи с этим, «Манчестер Юнайтед» убрал все товары из фан-шопа, связанные с 20-летним нападающим. Лидеры команды отписались от Гринвуда в соцсетях. От самого игрока комментариев не следовало.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Апл Мэйсон Гринвуд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Января
19:47 · Англия. Премьер-лига
​Дембеле переходит в «Челси» - источник 1 слухи
19:44 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг возвращается в Лондон после срыва трансфера в «Барселону»
19:39 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не будет покупать Дугласа Луиса
19:32 · Англия. Премьер-лига
​«Ювентус» объявил об уходе Кулушевски и Бентанкура в «Тоттенхэм» 1 официально
19:28 · Англия. Премьер-лига
Полиции нужно больше времени для допросов Гринвуда
18:54 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Экитике в «Ньюкасл» близок к срыву
18:41 · Англия. Премьер-лига
​Ндомбеле вернулся в «Лион», клуб даже раскрыл финансовые условия официально
18:36 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» договорился по трансферу Алли
17:47 · Англия. Премьер-лига
​Команда английского паба выиграла трансфер Роберто Карлоса на eBay
17:40 · Англия. Премьер-лига
Рангник разрешил Лингарду уйти. «Вест Хэм» и «Ньюкасл» заинтересованы 1
17:36 · Англия. Чемпионшип
​Анджорин после ухода из «Локомотива» нашёл себе новый клуб в Англии официально
17:33 · Англия. Премьер-лига
Тренер сборной Дании: «Я рад за Эриксена»
17:27 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» объявил о подписании Альвареса официально
17:14 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард о назначении в «Эвертон»: «Для меня это большая честь»
17:03 · Англия. Премьер-лига
Директор «Эспаньола»: «Арсенал» обращался к нам по поводу де Томаса»
Все новости
Рекомендуем