Полузащитник Танги Ндомбеле снова стал игроком «Лиона». Французский клуб на своём официальном сайте сообщил о возвращении 25-летнего футболиста в свои ряды. За аренду Ндомбеле до конца сезона 2021/2022 «ткачи» заплатят «Тоттенхэму» 1,42 миллиона евро. В сделку включена опция возможного выкупа.

Танги Ндомбеле выступал за «Тоттенхэм» с лета 2019 года. Тогда лондонский клуб заплатил «Лиону» целых 60 миллионов евро за этот трансфер.

«Лион» нынче переживает непростые времена. В настоящий момент команда располагается только на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата Франции.