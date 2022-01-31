Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Ндомбеле вернулся в «Лион», клуб даже раскрыл финансовые условия официально

31 Января 2022 • 18:41 Комментировать

Полузащитник Танги Ндомбеле снова стал игроком «Лиона». Французский клуб на своём официальном сайте сообщил о возвращении 25-летнего футболиста в свои ряды. За аренду Ндомбеле до конца сезона 2021/2022 «ткачи» заплатят «Тоттенхэму» 1,42 миллиона евро. В сделку включена опция возможного выкупа.

Танги Ндомбеле выступал за «Тоттенхэм» с лета 2019 года. Тогда лондонский клуб заплатил «Лиону» целых 60 миллионов евро за этот трансфер.

«Лион» нынче переживает непростые времена. В настоящий момент команда располагается только на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата Франции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Тоттенхэм Танги Ндомбеле трансферы футбола - зима 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Января
18:41 · Англия. Премьер-лига
​Ндомбеле вернулся в «Лион», клуб даже раскрыл финансовые условия официально
18:36 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» договорился по трансферу Алли
17:47 · Англия. Премьер-лига
​Команда английского паба выиграла трансфер Роберто Карлоса на eBay
17:40 · Англия. Премьер-лига
Рангник разрешил Лингарду уйти. «Вест Хэм» и «Ньюкасл» заинтересованы 1
17:36 · Англия. Чемпионшип
​Анджорин после ухода из «Локомотива» нашёл себе новый клуб в Англии официально
17:33 · Англия. Премьер-лига
Тренер сборной Дании: «Я рад за Эриксена»
17:27 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» объявил о подписании Альвареса официально
17:14 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард о назначении в «Эвертон»: «Для меня это большая честь»
17:03 · Англия. Премьер-лига
Директор «Эспаньола»: «Арсенал» обращался к нам по поводу де Томаса»
16:44 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» снял с продажи товары с фамилией арестованного Гринвуда 1
16:41 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Ливерпуля» близок к переходу в «Борнмут»
16:35 · Англия. Премьер-лига
​Лэмпард – главный тренер «Эвертона» официально
16:24 · Англия. Премьер-лига
​Роналду отписался в «Инстаграме» от Гринвуда – игрока подозревают в насилии
15:48 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» может подписать Йовича
15:25 · Англия. Премьер-лига
Экитике близок к переходу в «Ньюкасл»
Все новости
Рекомендуем