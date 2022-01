​Команда английского паба выиграла трансфер Роберто Карлоса на eBay

Счастью команды паба Bull In The Barne нет предела. Она поучаствовала в «розыгрыше трансфера мечты» на eBay и победила. Теперь в одном из февральских матчей за Bull In The Barne в местной лиге сыграет легендарный Роберто Карлос.

«Вы платите 5 фунтов, чтобы принять участие в розыгрыше. Один из наших парней написал в чате: «Давайте попробуем». В итоге мы выиграли. В пятницу наш менеджер Эд Спеллер прислал нам сообщение о победе. Мы думали, что он врёт, никто не верил.

Я субботу утром у меня болела голова, а люди спрашивали: «Это правда, что за вас сыграет Роберто Карлос?». Мне казалось, что это сон.

Не думаю, что у нас будут проблемы с общением. Роберто Карлос знает английский, но не знаю, поймёт ли он шпорширский акцент», - сказал BBC один из игроков команды Мэтью Браун.