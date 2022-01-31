Тренер сборной Дании: «Я рад за Эриксена»

31 января Кристиан Эриксен был представлен в качестве игрока «Брентфорда». После жуткого эпизода, который произошёл с датчанином на поле во время матча Евро-2020 против Финляндии, у футбольной общественности были большие вопросы касательно спортивного будущего 29-летнего полузащитника, и подписание контракта с клубом АПЛ стало позитивной новостью.

К тем, кто поздравил Эриксена с возвращением, присоединился Каспер Юльманн, тренер сборной Дании:

«Я рад за него и его семью. Не буду вдаваться в сам выбор, главное, что Кристиан нашел правильное место и то, что он считает лучшим для себя. Я на связи с ним ежедневно, но решения всегда принимает Кристиан, в данном случае он обсудил их со своим агентом».

В настоящий момент «Брентфорд» идёт на 14-м месте в АПЛ.