«Манчестер Сити» объявил о подписании аргентинского нападающего Хулиана Альвареса. Футболист расписался в контракте на пять с половиной лет. При этом до июля Альварес будет продолжать играть за «Ривер Плейт», только уже на правах аренды.

Стоит сказать, что Хулиан Альварес стал игроком «Манчестер Сити» в день своего рождения – 31 января нападающему исполнилось 22 года.

Как известно, «Манчестер Сити» долгое время искал футболиста на позицию центрального нападающего. При этом Хулиан Альварес, судя по данным transfermarkt, способен сыграть не только на острие, но и на флангах атаки.