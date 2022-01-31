​«Манчестер Юнайтед» снял с продажи товары с фамилией арестованного Гринвуда

Скандал, в который угодил Мэйсон Гринвуд, может серьёзно ударить по его карьере. В настоящий момент нападающий «Манчестер Юнайтед» находится под арестом. Поводом для задержания стали публикации его девушки – Харриет Робсон обвинила Гринвуда в избиении и принуждении к интимной близости. Она достаточно быстро очистила страничку в «Инстаграме», но футболиста это не спасло.

Между тем, «Манчестер Юнайтед» снял с продажи все товары с фамилией Гринвуда в клубном магазине.

Британские СМИ сообщают, что в «МЮ» серьёзно задумались по поводу футболиста. Даже если его освободят из тюрьмы после допроса, тренироваться Мэйсон не будет до особого распоряжения клуба.