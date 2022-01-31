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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Игрок «Ливерпуля» близок к переходу в «Борнмут»

31 Января 2022 • 16:41 Комментировать
Вест Бромвич
0:0
Борнмут
отменен

Защитник английского «Ливерпуля» Натаниэль Филлипс близок к переходу в «Борнмут» на правах аренды до конца сезона. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

В прошлом сезоне Филлипс играл в основном составе «Ливерпуля» из-за травм Вирджила ван Дейка, Жоэля Матипа и Джо Гомеса. Всего на счету 24-летнего защитника 17 матчей за мерсисайдцев в чемпионате Англии. В этих поединках он отметился одним забитым голом.

Отметим, что ранее Филлипс также выступал за немецкий «Штуттгарт». В этом сезоне игрок так и не появился ни в одном матче в составе «Ливерпуля» в английской Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Борнмут Натаниэль Филлипс
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