«Эвертон» посредством своего официального сайта объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда главным тренером команды. 43-летний специалист поставил подпись под трудовым соглашением сроком на два с половиной года.

Фрэнк Лэмпард находился без клуба ровно год – в конце января 2021 года молодой тренер покинул тренерский мостик «Челси» по причине неудовлетворительных результатов команды.

Дебют Фрэнка Лэмпарда у руля «Эвертона» намечен на 5 февраля. В ближайшую субботу мерсисайдцы сыграют против «Брентфорда» в четвертом раунде национального кубка.

Добавим, что в турнирной таблице Премьер-лиги «Эвертон» занимает 16 место.