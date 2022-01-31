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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Лэмпард – главный тренер «Эвертона» официально

31 Января 2022 • 16:35 Комментировать
Эвертон
...
Брентфорд
2.13 3.40 3.45
05.02 18:00

«Эвертон» посредством своего официального сайта объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда главным тренером команды. 43-летний специалист поставил подпись под трудовым соглашением сроком на два с половиной года.

Фрэнк Лэмпард находился без клуба ровно год – в конце января 2021 года молодой тренер покинул тренерский мостик «Челси» по причине неудовлетворительных результатов команды.

Дебют Фрэнка Лэмпарда у руля «Эвертона» намечен на 5 февраля. В ближайшую субботу мерсисайдцы сыграют против «Брентфорда» в четвертом раунде национального кубка.

Добавим, что в турнирной таблице Премьер-лиги «Эвертон» занимает 16 место.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард
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ЭВЕРТОН БРЕНТФОРД
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