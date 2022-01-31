​«Интер» отреагировал на возвращение Эриксена в футбол

Кристиан Эриксен возвращается в футбол после перенесённой на Евро-2020 остановки сердца. В последний день января было объявлено о том, что датчанин стал игроком английского «Брентфорда».

На подписание Эриксеном контракта с клубом английской Премьер-лиги отреагировал «Интер».

«Удачи тебе в твоём новом приключении. Мы рады увидеть тебя снова на поле», - говорится в сообщении миланского клуба.

Стоит напомнить, что Кристиан Эриксен ранее расторг контракт с «Интером». Дело в том, что в Италии запрещено играть с имплантированным дефибриллятором.

«Брентфорд» на текущий момент располагается на 14-й позиции в турнирной таблице АПЛ.