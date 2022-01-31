​Обамеянг прилетел в Барселону

Пьер-Эмерик Обамеянг в последние часы зимнего трансферного окна может стать игроком «Барселоны». Журналист Хосеп Солдадо Гомес написал на своей страничке в «Твиттере» о том, что в понедельник днём габонский футболист прилетел в Барселону. В ближайшие часы Обамеянг начнёт переговоры с «сине-гранатовыми».

Стоит сказать, что Пьер-Эмерик Обамеянг в последний раз выходил на поле ещё в начале зимы. После этого габонский нападающий был отстранён от игр лондонского «Арсенала» из-за дисциплинарного нарушения.

Всего в сезоне 2021/2022 32-летний Пьер-Эмерик Обамеянг забил 7 голов и отдал 2 голевых паса в 15 матчах.