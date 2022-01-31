«Ньюкасл» и «Тоттенхэм» нацелились на Карраско

Ряд английских клубов нацелился на вингера «Атлетико» Янник Карраско, но наиболее проворными на сегодняшний день считаются «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

По данным Foot Mercato, «шпоры» и «сороки» уже сейчас готовы выплатить мадридскому «Атлетико» сумму отступных в размере 60 млн евро.

Также, сообщалось об интересе к Карраско со стороны «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны», но эти клубы заинтересованы в приходе игрока в летнее трансферное окно.

Янник Карраско в текущем сезоне сыграл за «матрасников» 27 игр, в которых 2 раза смог забить и 5 раз смог отдать голевую передачу.