Испанский клуб нацелился на звёздного нападающего «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Заинтересованность в услугах 34-летнего уругвайского бомбардира проявляет «Реал Сосьедад».

Клуб из Сан-Себастьяна рассматривает Кавани в качестве замены Александру Исаку, которого сватают в лондонский «Арсенал». Если Эдинсон не продлит контракт с «красными дьяволами», то может присоединиться к «Реалу Сосьедад» на правах свободного агента.

Ранее СМИ сватали уругвайца в «Барселону» и «Севилью».

В текущем сезоне чемпионата Англии Кавани забил два гола в десяти встречах.