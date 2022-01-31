Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Испанский клуб нацелился на звёздного нападающего «Манчестер Юнайтед»

31 Января 2022 • 12:27 Комментировать

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Заинтересованность в услугах 34-летнего уругвайского бомбардира проявляет «Реал Сосьедад».

Клуб из Сан-Себастьяна рассматривает Кавани в качестве замены Александру Исаку, которого сватают в лондонский «Арсенал». Если Эдинсон не продлит контракт с «красными дьяволами», то может присоединиться к «Реалу Сосьедад» на правах свободного агента.

Ранее СМИ сватали уругвайца в «Барселону» и «Севилью».

В текущем сезоне чемпионата Англии Кавани забил два гола в десяти встречах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад Эдинсон Кавани трансферы футбола - зима 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Января
12:27 · Англия. Премьер-лига
Испанский клуб нацелился на звёздного нападающего «Манчестер Юнайтед»
12:13 · Англия. Премьер-лига
Малафеев - о трансфере Эриксена: «Крутое и важное возвращение»
11:21 · Англия. Премьер-лига
Эриксен подписал контракт с клубом АПЛ официально
10:44 · Англия. Премьер-лига
Джонс отказался переходить из «МЮ» в «Бордо» 2
10:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по вингеру «Барселоны»
10:27 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может оформить ещё один зимний трансфер
08:33 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов потратить 60 млн евро на защитника сборной Франции
08:24 · Англия. Премьер-лига
Клуб Лиги 1 не оставляет попыток подписать защитника «Манчестер Юнайтед»
08:16 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Хочу играть за одну команду с Роналду»
08:10 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа описал российского теннисиста Медведева, проигравшего Надалю в финале Australian Open 1
07:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» заинтересовался Гравенберхом
00:47 · Англия. Премьер-лига
Лучший бомбардир португальского чемпионата может перебраться в «Вест Хэм»
00:24 · Англия. Премьер-лига
Зиеш может перейти в «Баварию»
00:17 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» в последний момент пытался договориться с Моратой, но испанец принял решение доиграть сезон в «Ювентусе» 2 слухи
00:13 · Англия. Премьер-лига
«Челси» включился в борьбу за услуги футболиста «Лидса»
Все новости
Рекомендуем