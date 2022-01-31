Малафеев - о трансфере Эриксена: «Крутое и важное возвращение»

Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на трансфер хавбека Кристиана Эриксена в английский «Брентфорд». Датчанин заключил с «пчёлами» контракт до конца сезона с возможностью пролонгации сотрудничества на год.

«Крутое и важное возвращение», - гласит сообщение Вячеслава в твиттер-аккаунте.

Предыдущим клубом Эриксена был миланский «Интер». Игрок был вынужден покинуть миланский клуб, поскольку в Серии А запрещено выступать с дефибриллятором. На Евро-2020 датчанин перенес остановку сердца, после чего ему установили данный прибор.

В Англии Кристиан имеет успешный опыт выступлений за «Тоттенхэм».