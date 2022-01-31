Датчанин Кристиан Эриксен вернулся на Туманный Альбион. Экс-полузащитник лондонского «Тоттенхэма» перешел в «Брентфорд». Об этом сообщается на официальном сайте клуба АПЛ.

Трудовой договор 29-летнего футболиста с «пчёлами» рассчитан до окончания сезона-2021/2022. В договоре прописан пункт о возможном продлении сотрудничества на один год.

Напомним, что предыдущим местом работы Кристиана был миланский «Интер». Эриксен покинул «нерадзурри», поскольку в чемпионате Италии запрещено играть с дефибриллятором. Полузащитнику установили этот прибор после остановки сердца во время чемпионата Европы-2020.