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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эриксен подписал контракт с клубом АПЛ официально

31 Января 2022 • 11:21 Комментировать

Датчанин Кристиан Эриксен вернулся на Туманный Альбион. Экс-полузащитник лондонского «Тоттенхэма» перешел в «Брентфорд». Об этом сообщается на официальном сайте клуба АПЛ.

Трудовой договор 29-летнего футболиста с «пчёлами» рассчитан до окончания сезона-2021/2022. В договоре прописан пункт о возможном продлении сотрудничества на один год.

Напомним, что предыдущим местом работы Кристиана был миланский «Интер». Эриксен покинул «нерадзурри», поскольку в чемпионате Италии запрещено играть с дефибриллятором. Полузащитнику установили этот прибор после остановки сердца во время чемпионата Европы-2020.

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Кристиан Эриксен Брентфорд трансферы футбола - зима 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022
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