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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джонс отказался переходить из «МЮ» в «Бордо»

31 Января 2022 • 10:44 Комментировать (2)

Английский защитник Фил Джонс, правами на которого владеет «МЮ», отказался от трансфера во французский «Бордо». Игрок не заинтересован в аренде до конца сезона. Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

29-летний защитник выступает за команду из Манчестера с 2011 года. Он связан трудовыми обязательствами с манкунианцами до середины 2023 года.

Джонс долгое время находился в лазарете «Юнайтед» из-за повреждения. В текущем сезоне английской Премьер-лиги защитник провел всего один поединок.

После 22 сыгранных матчей «МЮ» занимает четвертое место в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Бордо Фил Джонс
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Комментарии (2)
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LMI
31 Января 2022 в 11:27
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