Джонс отказался переходить из «МЮ» в «Бордо»

Английский защитник Фил Джонс, правами на которого владеет «МЮ», отказался от трансфера во французский «Бордо». Игрок не заинтересован в аренде до конца сезона. Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

29-летний защитник выступает за команду из Манчестера с 2011 года. Он связан трудовыми обязательствами с манкунианцами до середины 2023 года.

Джонс долгое время находился в лазарете «Юнайтед» из-за повреждения. В текущем сезоне английской Премьер-лиги защитник провел всего один поединок.

После 22 сыгранных матчей «МЮ» занимает четвертое место в АПЛ.