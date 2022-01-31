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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по вингеру «Барселоны»

31 Января 2022 • 10:35 Комментировать

Атакующий полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле по-прежнему находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед». Как стало известно журналистам Footmercato, «красные дьяволы» сделали предложение «сине-гранатовым» в последний день трансферного окна.

Манкунианцы подыскивают усиление в атакующую линию в связи с последними потерями. Нападающий Антони Марсьяль перешел на правах аренды в испанскую «Севилью», а Мэйсон Гринвуд отстранен от команды из-за обвинений в домашнем насилии.

Ранее стало известно, что французскому «ПСЖ» не удалось заполучить Дембеле. Парижане не смогли договориться с каталонцами о деталях сделки.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Усман Дембеле трансферы футбола - зима 2022
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