«Ливерпуль» может оформить ещё один зимний трансфер

19-летний полузащитник Фабио Карвальо, который выступает за лондонский «Фулхэм», может сделать серьезный шаг вперед по карьерной лестнице.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, в услугах перспективного хавбека заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдский топ-клуб готов предложить за игрока шесть миллионов фунтов (7,2 миллиона евро). Переговоры находятся на финальной стадии.

В нынешнем сезоне Чемпионшипа Карвальо сыграл 18 поединков, записав на свой счет восемь забитых мячей и три результативные передачи. Его контракт с «дачниками» рассчитан до лета 2022 года.