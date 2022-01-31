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«Ливерпуль» может оформить ещё один зимний трансфер

31 Января 2022 • 10:27 Комментировать

19-летний полузащитник Фабио Карвальо, который выступает за лондонский «Фулхэм», может сделать серьезный шаг вперед по карьерной лестнице.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, в услугах перспективного хавбека заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдский топ-клуб готов предложить за игрока шесть миллионов фунтов (7,2 миллиона евро). Переговоры находятся на финальной стадии.

В нынешнем сезоне Чемпионшипа Карвальо сыграл 18 поединков, записав на свой счет восемь забитых мячей и три результативные передачи. Его контракт с «дачниками» рассчитан до лета 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль трансферы футбола - зима 2022 Фабио Карвальо
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