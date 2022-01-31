«Челси» готов потратить 60 млн евро на защитника сборной Франции

Лондонский «Челси» рассчитывает успеть оформить переход флангового защитника испанской «Севильи» и сборной Франции Жюля Кунде. Об этом рапортуют журналисты AS.

«Пенсионеры» хотят официально заключить сделку до конца понедельника. Английский топ-клуб готов потратить со своего бюджета 60 миллионов евро на переход 23-летнего латераля. При этом отмечается, что «Челси» оставит француза в андалусийском коллективе до завершения текущего сезона.

В нынешнем розыгрыше испанского чемпионата Кунде принял участие в 17 поединках, в которых записал себе в актив одну результативную передачу.