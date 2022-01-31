Клуб Лиги 1 не оставляет попыток подписать защитника «Манчестер Юнайтед»

В последний день январского трансферного окна «Бордо» предпримет попытку заполучить защитника «МЮ» Фила Джонса. Об этом отрапортовал в своем твиттер-аккаунте авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что руководство английского гранда рассчитывает выручить с трансфера игрока порядка 15 миллионов фунтов (18 миллионов евро). При этом эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Джонса всего в четыре миллиона евро. Срок действия контракта Фила с манкунианцами рассчитан до 2023 года.

В текущем сезоне АПЛ 29-летний защитник поучаствовал в одном поединке.