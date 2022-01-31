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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Хеа описал российского теннисиста Медведева, проигравшего Надалю в финале Australian Open

31 Января 2022 • 08:10 Комментировать (1)

Испанский голкипер Давид де Хеа отреагировал на исход финального поединка Открытого чемпионата Австралии по теннису. В частности, вратарь «Манчестер Юнайтед» высказался о россиянине Данииле Медведеве, потерпевшем поражение.

«Топ-игрок», - отставил комментарий Давид к посту Медведева в инстаграм-аккаунте.

Финальный матч Australian Open состоялся в воскресенье, 30 января. Медведев вел по сетам 2:0 против легендарного испанца Рафаэля Надаля, однако затем проиграл три партии подряд и упустил престижный титул. Даниил упустил возможность выиграть второй турнир Большого шлема в своей карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
Давид Де Хеа Даниил Медведев
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Underdog !
31 Января 2022 в 08:18
Псих конечно тот ещё. Хоть он и говорит, что это его только подстегивает, но конечно же это не так. Просто так он оправдывает свой характер
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