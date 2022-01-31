Де Хеа описал российского теннисиста Медведева, проигравшего Надалю в финале Australian Open

Испанский голкипер Давид де Хеа отреагировал на исход финального поединка Открытого чемпионата Австралии по теннису. В частности, вратарь «Манчестер Юнайтед» высказался о россиянине Данииле Медведеве, потерпевшем поражение.

«Топ-игрок», - отставил комментарий Давид к посту Медведева в инстаграм-аккаунте.

Финальный матч Australian Open состоялся в воскресенье, 30 января. Медведев вел по сетам 2:0 против легендарного испанца Рафаэля Надаля, однако затем проиграл три партии подряд и упустил престижный титул. Даниил упустил возможность выиграть второй турнир Большого шлема в своей карьере.