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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зиеш может перейти в «Баварию»

31 Января 2022 • 00:24 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» заинтересовалась фигурой полузащитника лондонского «Челси» Хакима Зиеша, который выступает за «пенсионеров» с 2020 года. Зиеш не всегда попадает в стартовый состав «Челси», кроме того, в «Баварии» есть шанс выиграть внутренний чемпионат, в то время как в «Челси» с этим могут быть проблемы. Как уточняет Fichajes, «Бавария» готова арендовать Зиеша до конца сезона, с последующим правом на выкуп, если 28-летний игрок, что называется, придется ко двору.

Для Хакима это может быть первый опыт в Бундеслиге, до «Челси» он играл исключительно в голландских клубах - «Херенвен», «Твенте» и, конечно же, «Аякс». С 2015 года привлекается в сборную Марокко.

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Челси Бавария Хаким Зиеш трансферы футбола - зима 2022
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