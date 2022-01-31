Зиеш может перейти в «Баварию»

Мюнхенская «Бавария» заинтересовалась фигурой полузащитника лондонского «Челси» Хакима Зиеша, который выступает за «пенсионеров» с 2020 года. Зиеш не всегда попадает в стартовый состав «Челси», кроме того, в «Баварии» есть шанс выиграть внутренний чемпионат, в то время как в «Челси» с этим могут быть проблемы. Как уточняет Fichajes, «Бавария» готова арендовать Зиеша до конца сезона, с последующим правом на выкуп, если 28-летний игрок, что называется, придется ко двору.

Для Хакима это может быть первый опыт в Бундеслиге, до «Челси» он играл исключительно в голландских клубах - «Херенвен», «Твенте» и, конечно же, «Аякс». С 2015 года привлекается в сборную Марокко.