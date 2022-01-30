Ндомбеле прилетел во Францию для подписания контракта с «Лионом»

После того, как сорвались переговоры с «ПСЖ», «Тоттенхэм» предложил услуги полузащитника Танги Ндомбеле «Лиону». Футболист, которого не видит в составе «шпор» главный тренер Антонио Конте, оперативно согласился на подобный вариант развития карьеры.

Как сообщает у себя в «Твиттере» инсайдер Фабрицио Романо, стороны сошлись на арендном соглашении с последующим правом выкупа. «Лион» находился в экстренных поисках замены хавбеку Бруно Гимараэшу, который ушел в «Ньюкасл».

К тому же, Ндомбеле уже был замечен во Франции – он фотографировался с болельщиками около аэропорта. О переходе должно объявлено в последний день зимнего трансферного окна, 31 января.