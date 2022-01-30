Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ради «Барселоны» Обамеянг согласен и на понижение зарплаты

30 Января 2022 • 23:49 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг воодушевлен идеей поиграть за «Барселону», рассматривая это как интересный вызов. Ради такой возможности Обамеянг, который перестал находить себя в «Арсенале», готов даже уступить в деньгах - он согласен на понижение зарплаты, сообщает итальянский репортер Фабрицио Романо в своем «Твиттере».

Правда, для этого должно осуществиться еще одно условие, и оно Обамеянгу неподвластно - «Барсу» должен покинуть Усман Дембеле, услуги которого не интересуют главного тренера клуба Хави.

Обамеянг в конце прошлого года был лишен капитанской повязки в «Арсенале», после чего сразу же возникли слухи, что он покинет команду. И в январе они только усилились.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Арсенал Лондон Пьер-Эмерик Обамеянг трансферы футбола - зима 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Января
00:24 · Англия. Премьер-лига
Зиеш может перейти в «Баварию»
00:17 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» в последний момент пытался договориться с Моратой, но испанец принял решение доиграть сезон в «Ювентусе» слухи
00:13 · Англия. Премьер-лига
«Челси» включился в борьбу за услуги футболиста «Лидса»
30 Января
23:50 · Англия. Премьер-лига
Ндомбеле прилетел во Францию для подписания контракта с «Лионом»
23:49 · Англия. Премьер-лига
Ради «Барселоны» Обамеянг согласен и на понижение зарплаты
22:59 · Англия. Чемпионшип
«Сандерленд» уволил тренера после поражения со счётом 0:6
22:49 · Англия. Премьер-лига
Медицинские тесты Эриксена прошли успешно, датчанин вернётся на поле
22:39 · Англия. Премьер-лига
«Валенсия» и «Тоттенхэм» готовятся объявить о возвращении Хиля в Испанию
22:28 · Англия. Премьер-лига
Деле Алли сватают в «Милан» в последние дни трансферного окна слухи
21:39 · Англия. Премьер-лига
«Это – выдающийся футболист»: Клопп рад подписанию Луиса Диаса
21:08 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» близка к контракту с Обамеянгом
20:52 · Англия. Премьер-лига
Гринвуд арестован манчестерской полицией, он останется под стражей для допроса 1
20:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи подписать Дембеле зимой 1
19:27 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» огласил о подписании полузащитника «Лиона» Бруно Гимараэша официально
18:27 · Россия. Премьер-лига
«Челси» нашёл новую команду для Анджорина – англичанин не вернётся в «Локомотив» слухи
Все новости
Рекомендуем