Ради «Барселоны» Обамеянг согласен и на понижение зарплаты

Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг воодушевлен идеей поиграть за «Барселону», рассматривая это как интересный вызов. Ради такой возможности Обамеянг, который перестал находить себя в «Арсенале», готов даже уступить в деньгах - он согласен на понижение зарплаты, сообщает итальянский репортер Фабрицио Романо в своем «Твиттере».

Правда, для этого должно осуществиться еще одно условие, и оно Обамеянгу неподвластно - «Барсу» должен покинуть Усман Дембеле, услуги которого не интересуют главного тренера клуба Хави.

Обамеянг в конце прошлого года был лишен капитанской повязки в «Арсенале», после чего сразу же возникли слухи, что он покинет команду. И в январе они только усилились.