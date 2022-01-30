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«Это – выдающийся футболист»: Клопп рад подписанию Луиса Диаса

30 Января 2022 • 21:39 Комментировать
Ливерпуль
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Лестер
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10.02 22:45

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал трансфер вингера «Порту» Луиса Диаса. Напомним, что за колумбийского футболиста мерсисайдцы заплатили 40 миллионов евро без учета бонусов, оформив сделку в последние дни января.

«Когда мы играли против Луиса в Лиге чемпионов, то уже заметили, какой он опасный. Это быстрый игрок, который всегда жаждет помочь своей команде. Помимо этого, он довольно командный, никогда не выключается из борьбы. Мы долгое время следили за этим выдающимся футболистом», - рассказал Клопп в интервью для пресс-службы клуба.

«Ливерпуль» подписал с Диасом трудовой договор на пять лет, а дебют нападающего может случиться уже в ближайшем матче кубка против «Кардиффа».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Луис Диас
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ЛИВЕРПУЛЬ ЛЕСТЕР
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