«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи подписать Дембеле зимой

На один вариант меньше для нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле - «Манчестер Юнайтед» не станет подписывать с ним контракт текущей зимой. Как сообщает в своем «Твиттере» итальянский журналист Фабрицио Романо, в итоге представители «МЮ» так и не сделали ни одного официального запроса по поводу Дембеле.

Его контракт с «Барселоной» истекает, и главный тренер каталонцев, Хави, не горит желанием выпускать на поле футболиста, который отказывается продлевать свое соглашение на предлагаемых клубом условиях. В результате Дембеле в текущем сезоне сыграл только в шести матчах чемпионата Испании, отметившись двумя ассистами своим партнерам.

Его трансферная стоимость согласно Transfermarkt - 30 миллионов евро, что намного меньше той суммы, которую за него выложила в 2017 году «Барселона» (105 млн евро).