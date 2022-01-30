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«Ньюкасл» огласил о подписании полузащитника «Лиона» Бруно Гимараэша официально

30 Января 2022 • 19:27 Комментировать
Лион
...
Марсель
01.02 23:00

«Ньюкасл» в своих социальных сетях объявил об очередном зимнем подписании – за день до закрытия трансферного окна ряды английской команды пополнил полузащитник Бруно Гимараэш, защищавший ранее цвета французского «Лиона».

Переход бразильца обошелся «сорокам» в 40 миллионов евро без учета бонусов. Личный контракт с футболистом согласован до лета 2026 года. «Ньюкаслу» удалось выиграть конкуренцию у «Арсенала», который тоже предпринимал попытки переманить Гимараэша к себе.

Также «Лион» в теории может получить еще восемь миллионов евро, если во время выступлений хавбека за новую команду будут выполнены определенные условия.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Лион Бруно Гимараэш трансферы футбола - зима 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022
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ЛИОН МАРСЕЛЬ
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