«Ньюкасл» в своих социальных сетях объявил об очередном зимнем подписании – за день до закрытия трансферного окна ряды английской команды пополнил полузащитник Бруно Гимараэш, защищавший ранее цвета французского «Лиона».

Переход бразильца обошелся «сорокам» в 40 миллионов евро без учета бонусов. Личный контракт с футболистом согласован до лета 2026 года. «Ньюкаслу» удалось выиграть конкуренцию у «Арсенала», который тоже предпринимал попытки переманить Гимараэша к себе.

Также «Лион» в теории может получить еще восемь миллионов евро, если во время выступлений хавбека за новую команду будут выполнены определенные условия.