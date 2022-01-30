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​«Ливерпуль» спас «Порту» от санкций УЕФА – источник

30 Января 2022 • 16:31 Комментировать

«Порту» имел непогашенные долги и рисковал столкнуться с санкциями со стороны УЕФА. «Драконы» просили Союз перенести дедлайн по погашению задолженностей, но получили отказ. Клуб спас «Ливерпуль», который выплатил часть трансферной суммы за вигера Луиса Диаса ещё до того, как игрок прошёл медицинское обследование. Об этом рассказывает Cabine Desportiva со ссылкой на Record.

Напомним, что в воскресенье «Ливерпуль» объявил о переходе Луиса Диаса из «Порту». Колумбийский футболист заключил с мерсисайдским клубом долгосрочный контракт, срок которого не разглашается

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Ливерпуль Порту Луис Диас
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