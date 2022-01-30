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​Луис Диас – игрок «Ливерпуля» официально

30 Января 2022 • 15:16 Комментировать

Вингер Луис Диас стал футболистом «Ливерпуля». Английский клуб через свой официальный сайт проинформировал общественность о подписании 25-летним игроком долгосрочного трудового соглашения.

Условия трансфера Луиса Диаса из «Порту» не разглашаются. Если верить данным СМИ, «Ливерпуль» заплатит около 40 миллионов евро. Также говорится о включённых в сделку бонусных выплатах.

В сезоне 2021/2022 Луис Диас провёл за «Порту» 28 матчей. Колумбийский вингер записал на свой счёт 16 голов и 6 голевых передач.

Ближайшую игру «Ливерпуль» проведёт 6 февраля. Соперником команды Юргена Клоппа в четвертом раунде Кубка Англии будет «Кардифф».

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