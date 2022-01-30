​Гринвуд, возможно, принуждал девушку к интимной близости – она публиковала аудиозаписи

Девушка Мэйсона Гринвуда Харриет Робсон удалила всю информацию со своей странички в «Инстаграме», но многие до того момента успели сохранить фотографии побоев и аудиозаписи разговоров. На одной из записей Гринвуд, возможно, принуждает Харриет к интимной близости. Утверждать, что на этой записи говорит именно футболист «Манчестер Юнайтед», пока нельзя.

Напомним, что Харриет Робсон обвинила Мэйсона Гринвуда в избиении, показав лицо с кровотечением и «синяки» по всему телу.

«Манчестер Юнайтед» сдержанно отреагировал на ситуацию. Клуб в своём заявлении отметил, что будет ждать установления фактов.