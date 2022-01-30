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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Роналду посетил бассейн с наследным принцем Дубая видео

30 Января 2022 • 13:32 Комментировать

Криштиану Роналду воспользовался паузой в чемпионате Англии, чтобы отдохнуть в Дубае. Соответствующую публикацию звёздный португалец делал на своей страничке в «Инстаграме».

Между тем, несколько фото и видео с Криштиану Роналду показал и наследный принц Дубая шейх Хамдан. На одной из публикаций видео, что футболист «Манчестер Юнайтед» и наследный принц посетили бассейн, находящийся на большой высоте.

 

В сезоне 2021/2022 Криштиану Роналду провёл за «Манчестер Юнайтед» 23 матча в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. На счету португальского нападающего 14 голов и 3 результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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