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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Девушка Гринвуда, обвинившая игрока «МЮ» в избиении, очистила страничку в «Инстаграме»

30 Января 2022 • 12:30 Комментировать

Вторая половинка Мэйсона Гринвуда Харриет Робсон обвинила игрока в избиении, разместив в воскресенье утром целый ряд фотографий в «сториз» на страничке в «Инстаграме». Спустя несколько часов Харриет удалила не только фото с побоями, но и всё остальное.

Напомним, что в «Манчестер Юнайтед» делать какие-то выводы по поводу Мэйсона Гринвуда не поспешили, предпочитая дождаться установления фактов.

В текущем чемпионате Англии Мэйсон Гринвуд провёл 18 матчей. На счету 20-летнего форварда пять голов и один результативный пас на партнёра.  

Действующий контракт Мэйсона Гринвуда рассчитан до конца июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд
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