​Девушка Гринвуда, обвинившая игрока «МЮ» в избиении, очистила страничку в «Инстаграме»

Вторая половинка Мэйсона Гринвуда Харриет Робсон обвинила игрока в избиении, разместив в воскресенье утром целый ряд фотографий в «сториз» на страничке в «Инстаграме». Спустя несколько часов Харриет удалила не только фото с побоями, но и всё остальное.

Напомним, что в «Манчестер Юнайтед» делать какие-то выводы по поводу Мэйсона Гринвуда не поспешили, предпочитая дождаться установления фактов.

В текущем чемпионате Англии Мэйсон Гринвуд провёл 18 матчей. На счету 20-летнего форварда пять голов и один результативный пас на партнёра.

Действующий контракт Мэйсона Гринвуда рассчитан до конца июня 2025 года.