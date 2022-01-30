​«Манчестер Юнайтед» сделал заявление по поводу Гринвуда – девушка обвиняет игрока в избиении

Девушка форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда в воскресенье опубликовала в социальных сетях фотографии побоев, обвиняя футболиста в их нанесении. В клубе выступили с заявлением по поводу сложившейся ситуации.

«Нам известно о фотографиях и заявлениях из социальных сетей. Но мы не будем делать дальнейших комментариев, пока не будут установлены факты. «Манчестер Юнайтед» против любого насилия», - заявление клуба приводит журналист Саймон Стоун на своей страничке в «Твиттере».

20-летний Мэйсон Гринвуд в этом сезоне провёл за «Манчестер Юнайтед» во всех соревнованиях 24 матча. Форвард забил 6 голов и отдал 2 голевых паса.