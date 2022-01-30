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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Роналду показал семейное фото из Дубая, сопроводив его текстом на арабском языке фото

30 Января 2022 • 11:26 Комментировать (1)

Криштиану Роналду провёл время в Дубае в семейном кругу. Соответствующую фотографию звёздный нападающий «Манчестер Юнайтед» опубликовал на своей страничке в «Инстаграме». Роналду отдыхал со своей возлюбленной Джорджиной и детьми.

На фотографии видно, что Джорджина беременна. Несколько месяцев назад Криштиану объявлял, что пара ждёт двойню.

Фотографию Криштиану Роналду сопроводил текстом на арабском языке. Известный футболист поблагодарил Дубай за тёмный приём, эмоции и прекрасные моменты. Роналду написал, что Дубай является для него вторым домом.

«Манчестер Юнайтед» ближайший матч проведёт 4 февраля – против «Мидлсбро» в Кубке Англии.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Джорджина Родригес
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Комментарии (1)
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Alex1972
30 Января 2022 в 12:24
Правильно, нафиг тот Катар... Лучше Дубай... Хе...
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