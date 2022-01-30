​Лэмпард сегодня подпишет контракт с «Эвертоном»

Сегодня, 30 января, «Эвертон» должен обрести главного тренера. Всё идёт к тому, что команду примет Фрэнк Лэмпард. Журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщает на своей страничке в «Твиттере» о том, что 43-летний специалист поставит подпись в контракте до конца дня.

Напомним, что недавно «Эвертон» попрощался с Рафаэлем Бенитесом по причине плохих результатов команды. На текущий момент мерсисайдцы занимают лишь 16 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Фрэнк Лэмпард находится без работы уже год. В конце января 2021 года молодой тренер был уволен из «Челси».