Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Лэмпард сегодня подпишет контракт с «Эвертоном»

30 Января 2022 • 11:12 Комментировать

Сегодня, 30 января, «Эвертон» должен обрести главного тренера. Всё идёт к тому, что команду примет Фрэнк Лэмпард. Журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщает на своей страничке в «Твиттере» о том, что 43-летний специалист поставит подпись в контракте до конца дня.

Напомним, что недавно «Эвертон» попрощался с Рафаэлем Бенитесом по причине плохих результатов команды. На текущий момент мерсисайдцы занимают лишь 16 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Фрэнк Лэмпард находится без работы уже год. В конце января 2021 года молодой тренер был уволен из «Челси».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Января
12:30 · Англия. Премьер-лига
​Девушка Гринвуда, обвинившая игрока «МЮ» в избиении, очистила страничку в «Инстаграме»
11:52 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» сделал заявление по поводу Гринвуда – девушка обвиняет игрока в избиении
11:26 · Англия. Премьер-лига
​Роналду показал семейное фото из Дубая, сопроводив его текстом на арабском языке 1 фото
11:12 · Англия. Премьер-лига
​Лэмпард сегодня подпишет контракт с «Эвертоном»
10:36 · Англия. Премьер-лига
​Девушка обвинила игрока «Манчестер Юнайтед» в избиении, показав фото фото
09:47 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» подписывает двух игроков «Ювентуса» слухи
09:40 · Англия. Премьер-лига
​Диас уже сфотографировался с футболкой «Ливерпуля» фото
09:24 · Англия. Премьер-лига
​Альварес станет игроком «Манчестер Сити» - в «Ривер Плейт» подтвердили
09:10 · Англия. Кубок Англии
Эшли Коула оскорбили на почве расизма, его обидчика задержали
07:35 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» усилился форвардом сборной Парагвая
06:29 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» уговорил «Ювентус» отпустить Кулушевски в аренду
06:20 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «ПСЖ» заинтересованы в услугах Стерлинга
05:14 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» просит Мане поберечь здоровье в матчах за сенегальскую сборную
00:56 · Англия. Премьер-лига
У де Хеа могут возникнуть проблемы при новом тренере, считают близкие к «Манчестер Юнайтед» эксперты 1
00:51 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» в последние дни трансферного окна предпримет попытку подписать лидера «Лилля» слухи
Все новости
Рекомендуем