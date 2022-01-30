В последние дни трансферного окна «Тоттенхэм» усилит свой состав несколькими футболистами. Ряд СМИ в один голос говорят о том, что лондонцы подпишут не только Деяна Кулушевски, но и Родриго Бентанкура. Сделки с «Ювентусом» по обоим игрокам якобы уже закрыты.

24-летний Родриго Бентанкур выступает на позиции центрального полузащитника. В этом сезоне он провёл 26 матчей и оформил три голевых паса. 21-летний Деян Кулушевски, в свою очередь, является вингером. В нынешнем сезоне он забил два гола и отдал три результативные передачи в 27 поединках.

«Тоттенхэм» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.