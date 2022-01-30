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​Диас уже сфотографировался с футболкой «Ливерпуля» фото

30 Января 2022 • 09:40 Комментировать

В ближайшие часы «Ливерпуль» должен объявить о переходе в свои ряды вингера Луиса Диаса. Судя по всему, 25-летний колумбиец уже принял участие в презентационной фотосессии. В сети появилась фотография Диаса с футболкой «Ливерпуля».

Луис Диас играл за «Порту» с лета 2019 года. Если брать сезон 2021/2022, то колумбиец провёл за «драконов» во всех соревнованиях 28 матчей. На счету Диаса 16 голов и 6 результативных пасов на партнёров.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Луиса Диаса в 40 миллионов евро.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт 6 февраля – против «Кардифф Сити» в Кубке Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Порту Луис Диас трансферы футбола - зима 2022
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