​Альварес станет игроком «Манчестер Сити» - в «Ривер Плейт» подтвердили

Ближайшим летом Хулиан Альварес перейдёт из «Ривер Плейт» в «Манчестер Сити». Информацию подтвердил президент аргентинского клуба Хорхе Брито, слова которого на страничке в «Твиттере» приводит журналист Фабрицио Романо.

«У нас есть полное соглашение с «Манчестер Сити» о продаже Хулиана. Сделка оформлена. Он останется в «Ривер Плейт» в аренде до 7 июля», - сказал Брито.

Стоит сказать, что «Манчестер Сити» в последние трансферные окна активно работал над покупкой игрока в линию нападения.

21-летний Хулиан Альварес является воспитанником клуба «Ривер Плейт». В прошлом году нападающий дебютировал за национальную сборную Аргентины.