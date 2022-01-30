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​Альварес станет игроком «Манчестер Сити» - в «Ривер Плейт» подтвердили

30 Января 2022 • 09:24 Комментировать

Ближайшим летом Хулиан Альварес перейдёт из «Ривер Плейт» в «Манчестер Сити». Информацию подтвердил президент аргентинского клуба Хорхе Брито, слова которого на страничке в «Твиттере» приводит журналист Фабрицио Романо.

«У нас есть полное соглашение с «Манчестер Сити» о продаже Хулиана. Сделка оформлена. Он останется в «Ривер Плейт» в аренде до 7 июля», - сказал Брито.

Стоит сказать, что «Манчестер Сити» в последние трансферные окна активно работал над покупкой игрока в линию нападения.

21-летний Хулиан Альварес является воспитанником клуба «Ривер Плейт». В прошлом году нападающий дебютировал за национальную сборную Аргентины.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Ривер Плейт Трансферы футбола - лето 2022 Хулиан Альварес
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