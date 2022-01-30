«Тоттенхэм» уговорил «Ювентус» отпустить Кулушевски в аренду

Полузащитник туринского «Ювентуса» Деян Кулушевски отправится в Англию, где будет выступать в составе «Тоттенхэма», сообщает Sky Sport Italia.

«Шпорам» удалось успешно завершить сделку, Кулушевски достался им за 5 миллионов евро на условиях аренды, однако английский клуб обязался выкупить 21-летнего футболиста за 35 миллионов евро, если будут уважены некоторые условия - например, «Тоттенхэм» попадет в Лигу чемпионов. Сейчас клуб занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиге.

Кулушевски выступает за «Ювентус» с 2020 года, его контракт рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне швед отметился двумя голами и тремя результативными передачами.