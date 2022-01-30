«Ливерпуль» просит Мане поберечь здоровье в матчах за сенегальскую сборную

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане самоотверженно сражается за то, чтобы сборная Сенегала преуспела на проходящем в Камеруне Кубке африканских наций. В матче 1/8 финала против Кабо-Верде Мане забил первый, победный гол Сенегала, однако вскоре ему потребовалась замена - Мане столкнулся с голкипером соперника и получил повреждения. К счастью, они в итоге оказались не самыми серьезными, хотя какое-то время Мане пришлось полежать в больнице.

Сейчас «Ливерпуль», как сообщает Daily Mail, обратился к своему нападающему с просьбой поберечь себя в матче четвертьфинала, в котором Сенегал в воскресенье, 30 января, сыграет с Экваториальной Гвинеей.