«Вест Хэм» охмуряет нападающего «Реймса»

Форвард французского «Реймса» Уго Экитике может сменить Лигу 1 на английскую Премьер-лигу. Им очень интересуется «Вест Хэм», особенно после того, как ранее «Реймс» отклонил предложение «Ньюкасла». Французы, как сообщает Daily Mail, желают выручить за него не менее тридцати миллионов евро, и это без учета бонусов. При этом Transfermarkt выдает куда более скромные цифры по стоимости игрока - шесть миллионов евро.

Впрочем, в нынешнем сезоне 19-летний Экитике и впрямь неплох - в восемнадцати матчах он забил восемь голов, а также трижды успешно ассистировал своим партнерам. Его соглашение с «Реймсом» действует до лета 2024 года.