Луис Диас начал проходить медосмотр для трансфера в «Ливерпуль»

Трансфер вингера «Порту» Луиса Диаса в «Ливерпуль» находится на завершающей стадии и считается уже свершившемся фактом. По предварительным данным, стороны уладили все бюрократические вопросы.

Теперь же колумбиец начал проходить медицинский осмотр, который будет разделен на две части. Одна – в субботу вечером, другая – в воскресенье, после чего мерсисайдцы и объявят о подписании контракта, передает авторитетное британское издание The Times.

«Ливерпуль» хочет как можно быстрее официально завершить переход игрока. За Диаса клуб заплатит около 60 миллионов евро с учетом различного вида бонусов.