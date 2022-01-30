Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Луис Диас начал проходить медосмотр для трансфера в «Ливерпуль»

30 Января 2022 • 00:07 Комментировать

Трансфер вингера «Порту» Луиса Диаса в «Ливерпуль» находится на завершающей стадии и считается уже свершившемся фактом. По предварительным данным, стороны уладили все бюрократические вопросы.

Теперь же колумбиец начал проходить медицинский осмотр, который будет разделен на две части. Одна – в субботу вечером, другая – в воскресенье, после чего мерсисайдцы и объявят о подписании контракта, передает авторитетное британское издание The Times.

«Ливерпуль» хочет как можно быстрее официально завершить переход игрока. За Диаса клуб заплатит около 60 миллионов евро с учетом различного вида бонусов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Порту Луис Диас трансферы футбола - зима 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Января
00:56 · Англия. Премьер-лига
У де Хеа могут возникнуть проблемы при новом тренере, считают близкие к «Манчестер Юнайтед» эксперты
00:51 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» в последние дни трансферного окна предпримет попытку подписать лидера «Лилля» слухи
00:38 · Англия. Премьер-лига
«Он поможет» - бывший игрок «Арсенала» сватает Обамеянга в «Эвертон»
00:26 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» охмуряет нападающего «Реймса»
00:24 · Англия. Чемпионшип
​Матч Чемпионшипа останавливали из-за остановки сердца у фаната – он скончался в больнице
00:07 · Англия. Премьер-лига
Луис Диас начал проходить медосмотр для трансфера в «Ливерпуль»
29 Января
23:40 · Англия. Премьер-лига
​«Брентфорд» ещё надеется подписать Эриксена слухи
23:30 · Англия. Премьер-лига
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» нынче кочует по аравийской пустыне - сменил один саудовский клуб на другой
23:27 · Англия. Премьер-лига
​Тевес играл с Месси и Роналду и получил вопрос, кто лучше
23:10 · Англия. Премьер-лига
У Обамеянга до сих пор есть вариант из Саудовской Аравии, если сорвётся переход в «Барселону» слухи
21:57 · Англия. Премьер-лига
​Дембеле может уйти из «Барселоны» – у игрока 4 варианта слухи
21:54 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» представила Адама Траоре в качестве нового игрока команды официально
21:45 · Англия. Премьер-лига
​Исак замечен в Лондоне – он может перейти в «Арсенал» слухи
21:25 · Англия. Премьер-лига
Минамино намерен покинуть «Ливерпуль» в случае прихода Луиса Диаса
21:19 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Гимараэша из «Лиона» в «Ньюкасл» завершён, клуб готовит официальное заявление
Все новости
Рекомендуем