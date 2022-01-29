Кристиан Эриксен до закрытия зимнего трансферного окна ещё может оказаться в «Брентфорде». Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, клуб Премьер-лиги Англии продолжает работать над закрытием сделки по датчанину.

«Брентфорд» предлагает Кристиану Эриксену контракт до конца текущего сезона с возможностью продления ещё на год.

Напомним, что Кристиан Эриксен не играет в футбол с лета. На Евро-2020 футболист перенёс остановку сердца в матче сборной Дании. Не так давно хавбек расторг контракт с «Интером», поскольку в Италии запрещено играть с имплантированным дефибриллятором.