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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Брентфорд» ещё надеется подписать Эриксена слухи

29 Января 2022 • 23:40 Комментировать

Кристиан Эриксен до закрытия зимнего трансферного окна ещё может оказаться в «Брентфорде». Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, клуб Премьер-лиги Англии продолжает работать над закрытием сделки по датчанину.

«Брентфорд» предлагает Кристиану Эриксену контракт до конца текущего сезона с возможностью продления ещё на год.

Напомним, что Кристиан Эриксен не играет в футбол с лета. На Евро-2020 футболист перенёс остановку сердца в матче сборной Дании. Не так давно хавбек расторг контракт с «Интером», поскольку в Италии запрещено играть с имплантированным дефибриллятором.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Эриксен Брентфорд трансферы футбола - зима 2022
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