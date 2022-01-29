Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» нынче кочует по аравийской пустыне - сменил один саудовский клуб на другой

Нигерийский форвард Одион Игало, ранее выступавший в составе «Манчестер Юнайтед», теперь играет в Саудовской Аравии. После ухода из «МЮ» в прошлом году он подписал соглашение с клубом «Аль-Шабаб», а сейчас, как уточняет итальянский репортер Николо Скира в своем «Твиттере», снова меняет клуб - отныне он будет защищать цвета «Аль-Хиляла». Соглашение рассчитано на полтора года, оно истечет в июне 2023 года.

Финансовые подробности трансфера не сообщаются, но, как уточняет Transfermarkt, его стоимость на рынке оценивается в примерно три миллиона евро. Игало провел 36 матчей в составе сборной Нигерии, и провел их весьма успешно, забив в общей сложности шестнадцать голов.