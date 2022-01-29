Адама Траоре перешёл в «Барселону». Этот трансфер означает, что Усману Дембеле в последние дни зимнего трансферного окна будет лучше сменить клубную прописку. Как сообщает Marca, у 24-летнего французского вингера есть четыре варианта. Интерес к Дембеле проявляют «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ньюкасл» и «ПСЖ».

Напомним, что действующий контракт связывает Усмана Дембеле и «Барселону» до конца июня текущего года. Недавно в каталонском клубе объявили, что французу лучше как можно скорее найти себе новый клуб из-за нежелания продлевать трудовое соглашение.